За прошедшие выходные в Иркутской области произошло 24 пожара. Из них четыре — в многоквартирных домах, четыре — в частных, три — в садовых домах, пять — в хозяйственных постройках и в нежилом доме, два — в неэксплуатируемых строениях.
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