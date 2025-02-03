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Цель «Зенита», бывший партнёр Барко и конкурент Марсьяля: на кого «Спартак» потратит больше €50 млн ради борьбы за титул

Цель «Зенита», бывший партнёр Барко и конкурент Марсьяля: на кого «Спартак» потратит больше €50 млн ради борьбы за титул

«Спартак» на этой неделе может провести самую масштабную трансферную кампанию в своей истории. На смену Александру Селихову клуб уже приобрёл у ЦСКА попавшего в опалу Илью Помазуна, а в ближайшее время завершит сделки, призванные усилить среднюю линию и нападение после отъездов Виллиана Жозе и Шамара Николсона.

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