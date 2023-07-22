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Виктор Александров

«На курорты Антальи в 2022 году приехали 3 033 913 туристов из России». [Сколько россиян посетили Турцию в 2022 году... atorus.ru›node/51177] «туристический поток из России в Турцию этим летом сократился чуть ли не на 50%. Конечно, россияне делают так не из-за патриотизма, а просто потому, что стоимость туров подорожала в несколько раз». [МОЯ СТРАНА 22 июля, 8:26 Россия готова показать Турции, кто главнее]. Могут ли эти предатели по глупости осознать всю меру своей ответственности за будущее страны? Или всё за нас всех должен делать русский царь? Потратить избыточные пиастры на СВО не хотите? В ответ на это меня однажды спросили: - что, мне теперь не ездить в Турцию? – Да, не ездить в Турцию! Сначала нужно думать о Родине. А ещё бегущей строкой на телевидении сегодня показали, что 24 июня 2023 года Русские купили 7,1 млрд. зелёных оккупационных марок. Это вообще прямое предательство, работа на империю подлости. Помидоры и другие товары из Турции по-прежнему покупают русские люди. Неужели трудно сообразить, что это работа на нацистов Киевского режима? Неужели и тут должно за нас решать государство и Государь? Ведь никто не заставляет граждан России покупать товары у неверных наших соседей. Для тех, кто предпочитает растительную жизнь: – по агентурным данным, русские могут купить недвижимость в Турции, а продать – нет! Тем, кто едет в Турцию пузо греть, перед родителями и детьми не стыдно? Давайте сами хоть что-то делать для победы на фронте и в тылу СВО! Давайте объявим бойкот товарам из Турции! Кроме того, не надо путать понятия «цена» и «стоимость». Ведь на дворе уже давно маркетная экономика. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.