Кадры применения украинским МиГ-29 двух французских высокоточных авиабомб AASM-250 Hummer с кабрирования на предельно малой высоте и последующим уходом на противоракетный маневр.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Кадры применения украинским МиГ-29 двух французских высокоточных авиабомб AASM-250 Hummer с кабрирования на предельно малой высоте и последующим уходом на противоракетный маневр.
Свежие комментарии