FiNE-NEWS

1 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    После того как увидел британок попавших ажник в середину сего рейтинга понял что это фуфло"рейтинг" (любой бывавший в...10 самых красивых...
  • Надежда Никитина
    Еще не известно на чью сторону встанет армия. Солдаты тоже не с неба упали, у них семьи, родители. Воевать против соб...Власти ФРГ выводя...
  • Георгий Михалев
    Все не слава богу, то собьют кого то, то сгорят нахрен. Интересно, кто заказал обсирать  электро-самокаты?В России с начала...

Операции среднего возраста. Какую пластику можно делать 40-летним?

Операции среднего возраста. Какую пластику можно делать 40-летним?

Пластические операции выполняются как по показаниям, например, если есть серьезный дефект внешности, который мешает жить полноценно, так и по желанию, если человеку очень хочется подкорректировать нюансы, мешающие ему воспринимать себя позитивно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх