Операции среднего возраста. Какую пластику можно делать 40-летним?

Пластические операции выполняются как по показаниям, например, если есть серьезный дефект внешности, который мешает жить полноценно, так и по желанию, если человеку очень хочется подкорректировать нюансы, мешающие ему воспринимать себя позитивно.
Пластические операции выполняются как по показаниям, например, если есть серьезный дефект внешности, который мешает жить полноценно, так и по желанию, если человеку очень хочется подкорректировать нюансы, мешающие ему воспринимать себя позитивно.
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