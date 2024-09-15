В Невьянске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП

14.09.2024 года около 20 час. 00 мин. на 16 км. автодороги Невьнск – Реж – Килачевское, произошло дорожно – транспортное происшествие (наезд на животное) в результате которого несовершеннолетний пассажир автомашины «Мазда Капелла» получил телесные повреждения Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомашины «Мазда Капелла» при движении по дороге со скоростью 100 км/ч допустил наезд на животное.