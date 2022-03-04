И пришёл медведь…

Да, пришёл русский медведь, которого усердно тыкали палкой с самого 2014 года. И дело даже не в том, что в украинском инфополе уже на второй день проведения специальной военной операции разговорчики о «первой армии на континенте» резко прекратились.
Да, пришёл русский медведь, которого усердно тыкали палкой с самого 2014 года. И дело даже не в том, что в украинском инфополе уже на второй день проведения специальной военной операции разговорчики о «первой армии на континенте» резко прекратились.
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