Факты Дня

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    Защити их Господи. Спаси и сохрани..Мы всей Россией молимся за Вас.Слов не осталось....
  • Лариса Куперман
    да ладно 😆Украинцы начали п...
  • Sobering
    Дураки. Сами себя убьют.Выиграть невозмож...

И пришёл медведь…

Да, пришёл русский медведь, которого усердно тыкали палкой с самого 2014 года. И дело даже не в том, что в украинском инфополе уже на второй день проведения специальной военной операции разговорчики о «первой армии на континенте» резко прекратились.

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