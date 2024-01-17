В Беларуси рассмотрели проекты обновленных концепции национальной безопасности и военной доктрины

Минск, 16 января /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник провел заседание Совета безопасности, которое было посвящено рассмотрению двух важнейших документов стратегического планирования -- проектов концепции национальной безопасности и военной доктрины Беларуси.
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