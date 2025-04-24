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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не думаю, что проблема Соболева в увлечении играми – дело не в них, а в дисциплине. Не стал бы делать выводы по первому сезону в «Зените». Экс-вратарь ЦСКА Новиков о форварде

Ранее экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал форварда «Зенита»: «Когда Соболева брали, рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в Counter-Strike».

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