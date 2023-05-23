Количество нелегально сдающихся дешевых квартир в Москве достигает 80%

Арендодатели около 80% квартир, сдающихся в столице по низким ценам, не платят налоги. Это жилье сдается нелегально, сообщил руководитель отделения «Смоленская» агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев РИА Новости.
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