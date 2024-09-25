До 95 тысяч в месяц выросли зарплаты металлургов в Челябинской области Таких ставок рабочие доcтигают благодаря переработкам.
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До 95 тысяч в месяц выросли зарплаты металлургов в Челябинской области Таких ставок рабочие доcтигают благодаря переработкам.
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