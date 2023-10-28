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Русский царь Симеон Бекбулатович

Русский царь Симеон Бекбулатович

В российской истории много загадок, однозначного ответа на которые не получено до сих пор. Две из них касаются периода правления Ивана IV (Грозного), и обе связаны с неожиданными попытками этого царя «отречься от престола».

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