Русский царь Симеон Бекбулатович

В российской истории много загадок, однозначного ответа на которые не получено до сих пор. Две из них касаются периода правления Ивана IV (Грозного), и обе связаны с неожиданными попытками этого царя «отречься от престола».
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