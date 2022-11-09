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Французские биатлонисты выступят на турнире в Идре

Сборная Франции по биатлону примет участие в турнире в шведском Идре, который пройдет 12-13 ноября. В гонках выступят Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Клод, Эрик Перро, Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Хло Шевалье, Каролин Коломбо, Лу Жанмонно и Пола Боте.

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