Павел Дуров назвал глупым сравнение Telegram и WhatsApp

Как ранее стало известно, пользователи Telegram без Premium-подписки смогут публиковать не более трех историй в сутки, в то время как в других бесплатных соцсетях и мессенджере WhatsApp аналогичная функция не имеет таких сильных ограничений.
Как ранее стало известно, пользователи Telegram без Premium-подписки смогут публиковать не более трех историй в сутки, в то время как в других бесплатных соцсетях и мессенджере WhatsApp аналогичная функция не имеет таких сильных ограничений.
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