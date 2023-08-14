Газета.ру

8 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ипатов
    Банки плюс эксортеры плюс консбюджет пытаются увеличить свои доходы за счёт остального населения, других секторов эко...Депутат Кузнецов ...
  • Виктор Александров
    А в Лондонском метро объявляют остановки на русском языке?  Александров Виктор Константинович.В АТОР назвали не...
  • Уфимцев я
    И зачем все это нам? Вы бы лучше скорее отогнали ВСУ от Донбасса, взяли Харьков, Одессу и Николаев... Вот это серьезн...104-ю гвардейскую...

Павел Дуров назвал глупым сравнение Telegram и WhatsApp

Павел Дуров назвал глупым сравнение Telegram и WhatsApp

Как ранее стало известно, пользователи Telegram без Premium-подписки смогут публиковать не более трех историй в сутки, в то время как в других бесплатных соцсетях и мессенджере WhatsApp аналогичная функция не имеет таких сильных ограничений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх