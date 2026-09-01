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20 000 мАч и 55 Вт за 45 долларов. Anker выпустила улучшенный мобильный аккумулятор Zolo 20K, и он узнает подключенный iPhone

20 000 мАч и 55 Вт за 45 долларов. Anker выпустила улучшенный мобильный аккумулятор Zolo 20K, и он узнает подключенный iPhone

Выходная мощность на 10 Вт больше, чем у предыдущей модели Anker представила в Китае обновленный внешний аккумулятор Zolo емкостью 20 000 мА·ч.

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