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Медведчук: Зеленский намерен разбазарить украинские земли и ресурсы

Медведчук: Зеленский намерен разбазарить украинские земли и ресурсы

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен раздать украинские земли другим странам, повинуясь давлению США, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, отметив, что Украина упустила шанс придерживаться нейтралитета.

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