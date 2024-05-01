Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен раздать украинские земли другим странам, повинуясь давлению США, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, отметив, что Украина упустила шанс придерживаться нейтралитета.
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