Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров представил врио уполномоченного по правам предпринимателей в регионе Сергея Шишова

9 сентября в рамках еженедельного планерного совещания, которое прошло в Правительстве края, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров представил врио бизнес-уполномоченного региона Сергея Шишова и пожелал максимально эффективно использовать свой опыт для защиты интересов ставропольского бизнес-сообщества.
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