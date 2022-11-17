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Детеныш северного оленя Тундра из Ленинградского зоопарка впервые счесала рожки

Северный олененок по кличке Тундра отрастила ассиметричные рожки и смогла самостоятельно их счесать. Радостной новостью поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.

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