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Затянуло в трубу: подросток утонул в Алматинской области

Затянуло в трубу: подросток утонул в Алматинской области

Тело погибшего подростка нашли в канале, передает inAlmaty.kz со ссылкой на РОСО Казахстан. Сообщается, что в поселке Елтай Карасайского района группа подростков купалась в водохранилище вблизи открытого шлюза.

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