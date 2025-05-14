МКБ - 11

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Гендерные различия в здоровье: новые данные бросают вызов традиционным представлениям

Гендерные различия в здоровье: новые данные бросают вызов традиционным представлениям

Международное исследование, проведенное Научно-исследовательским институтом Университета здравоохранения Королевы Марии (PHURI) в сотрудничестве с Берлинским институтом здравоохранения в Шарите, Университет-Университетмедизин Берлин и Отделением эпидемиологии медицинских исследований (MRC) в Кембриджском университете, пролило новый свет на основные биологические механизмы, вызывающие различия в рисках для здоровья, симптомах и результатах у мужчин и женщин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх