Гендерные различия в здоровье: новые данные бросают вызов традиционным представлениям

Международное исследование, проведенное Научно-исследовательским институтом Университета здравоохранения Королевы Марии (PHURI) в сотрудничестве с Берлинским институтом здравоохранения в Шарите, Университет-Университетмедизин Берлин и Отделением эпидемиологии медицинских исследований (MRC) в Кембриджском университете, пролило новый свет на основные биологические механизмы, вызывающие различия в рисках для здоровья, симптомах и результатах у мужчин и женщин.