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Русофобия довела Эстонию до пиратства на Балтике

Русофобия довела Эстонию до пиратства на Балтике

Эксперты объяснили намерения Эстонии при попытке задержания танкера Jaguar @ Henry Chirinos/EPA/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Эстония вместе с Польшей активизировала борьбу с перевозящим российскую нефть танкерным флотом.

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