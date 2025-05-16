Русофобия довела Эстонию до пиратства на Балтике

Эксперты объяснили намерения Эстонии при попытке задержания танкера Jaguar @ Henry Chirinos/EPA/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Эстония вместе с Польшей активизировала борьбу с перевозящим российскую нефть танкерным флотом.
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