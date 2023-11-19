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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фомин о шансах «Динамо» на чемпионство: «В теории претендует, когда математические шансы еще есть»

Фомин о шансах «Динамо» на чемпионство: «В теории претендует, когда математические шансы еще есть»

По итогам первого круга «Динамо» занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ, на 5 очков отставая от «Зенита» и на 7 – от лидирующего «Краснодара».

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