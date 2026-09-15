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Царьград

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ABC: Испания депортировала 160 марокканцев из Сеуты

ABC: Испания депортировала 160 марокканцев из Сеуты

Сеута депортировала 160 марокканцев за нарушения с конца июля. Министр Фернандо Гранде-Марласка сообщил о 300 постановлениях и 5300 добровольно выехавших из города.

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