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Винус Уильямс потерпела самое разгромное поражение на US Open

43-летняя Винус Уильямс проиграла Грет Миннен в первом круге US Open – 1:6, 1:6. Для экс-первой ракетки мира это самое разгромное в карьере поражение на US Open.

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