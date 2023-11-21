Капот принял форму дерева: "Приус" влетел в берёзу после столкновения с другой машиной

В Уссурийске водитель автомобиля Toyota Prius решил проскочить светофор на запрещающий сигнал. Однако обернулся рискованный маневр столкновением с другим автомобилем, причем, также марки Toyota Prius, а затем и со стволом березы, сообщает ИА UssurMedia.
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