Капот принял форму дерева: "Приус" влетел в берёзу после столкновения с другой машиной

В Уссурийске водитель автомобиля Toyota Prius решил проскочить светофор на запрещающий сигнал. Однако обернулся рискованный маневр столкновением с другим автомобилем, причем, также марки Toyota Prius, а затем и со стволом березы, сообщает ИА UssurMedia.