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Русское оружие

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📌⚡️Китайские профильные специалисты, связанные с Шэньянским научно-исследовательским институтом проектирования самолетов, обнародовали ряд концептуальных положений, характеризующих вероятный облик бортовых систем перспективных малозаметных истребителей нового поколения.

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