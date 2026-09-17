📌⚡️Китайские профильные специалисты, связанные с Шэньянским научно-исследовательским институтом проектирования самолетов, обнародовали ряд концептуальных положений, характеризующих вероятный облик бортовых систем перспективных малозаметных истребителей нового поколения.
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