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Газета.ру

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Небензя: дипломаты из Германии получили ПТСР после проигрыша на выборах в СБ ООН

Небензя: дипломаты из Германии получили ПТСР после проигрыша на выборах в СБ ООН

У немецких дипломатов возник посттравматический синдром (ПТСР) после поражения Германии на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности (СБ) ООН.

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