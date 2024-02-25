Хейли проиграла Трампу в Южной Каролине, где она шесть лет была губернатором

Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, проиграла бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу в Южной Каролине, где она шесть лет была губернатором.
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