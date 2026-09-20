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"Было два варианта финала": почему сериал "Холод" закончился именно так

"Было два варианта финала": почему сериал "Холод" закончился именно так

10-серийная история режиссёра Алексея Казакова – это, по сути, современное переосмысление романа Дюма "Граф Монте-Кристо", перенесённое в российскую действительность.

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