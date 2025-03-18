Катерина Ковальчук вернулась в Россию без Гарика Харламова

Катерина Ковальчук вернулась в Россию из США без супруга — юмориста Гарика Харламова. Катерина Ковальчук в одиночестве вернулась в Россию Об этом актриса сообщила в соцсетях, что вызвало интерес у поклонников и привело к спекуляциям о возможных проблемах в их браке.