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Отец узнал его на экране за три дня до войны: удивительная судьба диктора Владимира Березина

Отец узнал его на экране за три дня до войны: удивительная судьба диктора Владимира Березина

Осенью 1994 года в Грозном, всего за три дня до начала первой чеченской кампании, известный телеведущий Владимир Березин впервые встретился со своим отцом.

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