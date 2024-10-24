Президент России высказался о военной помощи Северной Кореи

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что Москва никогда не сомневалась, что Пхеньян серьёзно относится к реализации договора о стратегическом партнёрстве в части совместной обороны.
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