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У культового фильма "Красотка" мог быть печальный финал

У культового фильма "Красотка" мог быть печальный финал

Актриса Джулия Робертс рассказала, каким изначально задумывался фильм "Красотка".Голливудская актриса Джулия Робертс рассказала, что культовая мелодрама "Красотка", в которой она сыграла главную роль, изначально задумывалась совсем иным фильмом.

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