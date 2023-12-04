У культового фильма "Красотка" мог быть печальный финал

Актриса Джулия Робертс рассказала, каким изначально задумывался фильм "Красотка".Голливудская актриса Джулия Робертс рассказала, что культовая мелодрама "Красотка", в которой она сыграла главную роль, изначально задумывалась совсем иным фильмом.
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