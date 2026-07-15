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В Алтайском крае может появиться второй в регионе открытый аквапарк

В Алтайском крае может появиться второй в регионе открытый аквапарк

В Алтайском крае предложили построить второй в регионе открытый аквапарк. Разместить его планируется в Завьяловском районе на участке площадью 28 га между озерами Кормовище и Соленое, сообщает Инвестиционный портал Алтайского края.

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