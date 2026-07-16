В Пушкино образовательный комплекс № 7 обретает новую жизнь

В микрорайоне Клязьма города Пушкино идет капитальный ремонт Образовательного Комплекса № 7. Здесь планируют создать уникальное пространство, которое будет сочетать современные технологии и комфорт с историей этого места.
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