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Самуэльссон о пикировке с Йоханнесом Бо: «Думаю, мы оба считаем, что здорово немного покидаться какашками в СМИ»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о пикировке с норвежцем Йоханнесом Бо на чемпионате мира в Оберхофе.

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