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10 советских вещей и явлений, которые современная молодежь не поймет

10 советских вещей и явлений, которые современная молодежь не поймет

Наверняка и в вашем доме была такая вкусная гадость. Быт и повседневные привычки, зачатую говорят о целом народе не меньше, чем исторические факты.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Спасибо!  Очень интересно было вернуться в советское детство. Да так всё и было в 60х-70х. Про приём стеклопосуды многие   знают. А я ещё помню на Покровских воротах был приёмный пункт флаконов от  духов и одеколонов.
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11 час.
МГ
Малик Гумеров
СССР = все  человеческое - человечнее , милее , практичнее , и т.д.!                                                                                                           Сегодня все для людей - фантики , суррогат , безвкусица , одноразовые вещи ... , .....  все для марионеток биороботов - овечек - пасти и стричь !?                                                                          Общество для  человеков подменили на общество для людей (недочеловеков) ?
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10 час.

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