Наверняка и в вашем доме была такая вкусная гадость. Быт и повседневные привычки, зачатую говорят о целом народе не меньше, чем исторические факты.
10 советских вещей и явлений, которые современная молодежь не поймет
Комментарии
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Лидия Курзаева
Спасибо! Очень интересно было вернуться в советское детство. Да так всё и было в 60х-70х. Про приём стеклопосуды многие знают. А я ещё помню на Покровских воротах был приёмный пункт флаконов от духов и одеколонов.
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11 час.
МГ
Малик Гумеров
СССР = все человеческое - человечнее , милее , практичнее , и т.д.! Сегодня все для людей - фантики , суррогат , безвкусица , одноразовые вещи ... , ..... все для марионеток биороботов - овечек - пасти и стричь !? Общество для человеков подменили на общество для людей (недочеловеков) ?
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10 час.
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