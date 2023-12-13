10 советских вещей и явлений, которые современная молодежь не поймет

Лидия Курзаева

Спасибо! Очень интересно было вернуться в советское детство. Да так всё и было в 60х-70х. Про приём стеклопосуды многие знают. А я ещё помню на Покровских воротах был приёмный пункт флаконов от духов и одеколонов.