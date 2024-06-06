«Рынок готов»: аналитики допустили повышение ключевой ставки до 18%

Участники финансового рынка заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки в июне до 18% и сохранение ее на этом уровне до декабря, заявила генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
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