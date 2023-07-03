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Новый iOS подскажет, как стирать. Наконец-то мы узнаем, что значат все эти картинки

Новый iOS подскажет, как стирать. Наконец-то мы узнаем, что значат все эти картинки

Приложение iOS 17 Photos от Apple теперь переводит символы стиркиВ приложении «Фото» для iOS 17 от Apple появилась функция, позволяющая определять и объяснять значение различных символов, в том числе символов стирки, встречающихся на бирках одежды.

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