Новый iOS подскажет, как стирать. Наконец-то мы узнаем, что значат все эти картинки

Приложение iOS 17 Photos от Apple теперь переводит символы стиркиВ приложении «Фото» для iOS 17 от Apple появилась функция, позволяющая определять и объяснять значение различных символов, в том числе символов стирки, встречающихся на бирках одежды.
Приложение iOS 17 Photos от Apple теперь переводит символы стиркиВ приложении «Фото» для iOS 17 от Apple появилась функция, позволяющая определять и объяснять значение различных символов, в том числе символов стирки, встречающихся на бирках одежды.
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