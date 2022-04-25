Монти Уильямс: «Пеликанс» заслужили победу, но 42-15 по штрафным вызывает вопросы»

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после поражения от «Нового Орлеана» (103:118, 2-2) обратил внимание на разницу по количеству исполненных командами штрафных.

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