Погибшего на СВО бойца похоронили в Сегеже

В Карелии проводили в последний путь военнослужащего Александра ЦветковаФото администрации Сегежского округа В Карелии проводили в последний путь военнослужащего Александра Цветкова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии