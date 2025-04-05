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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.  «Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие «нейтральный статус», приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

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