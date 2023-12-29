Зеленский выкупил бывшую виллу Йозефа Геббельса

Фирма, принадлежащая президенту Украины, совершила очень странную покупку.В минувшем октябре фирма Film heritage In, имеющая прямое отношение к Владимиру Зеленскому, приобрела бывшую виллу министра пропаганды нацисткой Германии Йозефа Геббельса, расположенную в пригороде Берлине, выложив за неё 8 млн евро.
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