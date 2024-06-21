Ставка или ПСК: россиянам объяснили, что важнее при оформлении кредита

###abc-test="news_list-placement_inc021_page_core"###При выборе банка для оформления кредита необходимо внимательно изучить условия, влияющие на уровень процентной ставки, рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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