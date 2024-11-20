Полынь — это сильнейшее средство дано для быстрого приведения больных в порядок. Лечение полынью очищает тело от всяких вредных организмов, находящихся в нем (это разного рода простейшие — трихомонады, хламиды, герпес, кандида, лямблии, эхинококковая инфекция).
Полынь — универсальное лекарство!
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Александр Николаевич
Полынь обыкновенная — лекарственное растение. В качестве лекарственного сырья используют траву (лат. Herba Artemisiae vulgaris) — собранные во время цветения и высушенные цветоносные облиственные верхушки, и корни, заготовленные осенью.
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