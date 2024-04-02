Нож в спину. Почему Черемновский завод отказался закупать сахарную свёклу на Алтае?

Предпосылки к тому, что единственный за Уралом сахарный завод откажется покупать свёклу у алтайских фермеров, начали прослеживаться несколько лет назад Плевок в лицо – так оценивают алтайские свекловоды отказ Черемновского завода принимать у них сырье.
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