Нож в спину. Почему Черемновский завод отказался закупать сахарную свёклу на Алтае?

Предпосылки к тому, что единственный за Уралом сахарный завод откажется покупать свёклу у алтайских фермеров, начали прослеживаться несколько лет назад Плевок в лицо – так оценивают алтайские свекловоды отказ Черемновского завода принимать у них сырье.