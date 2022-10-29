Газета.ру

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Набиуллина выступила против принудительной конвертации валютных счетов россиян в рубли

Набиуллина выступила против принудительной конвертации валютных счетов россиян в рубли

У россиян всегда должен оставаться выбор, что делать с остатками на валютных счетах. Практика принудительной конвертации зарубежных расчетных единиц в рубли является неприемлемой, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной РБК.

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