Набиуллина выступила против принудительной конвертации валютных счетов россиян в рубли

У россиян всегда должен оставаться выбор, что делать с остатками на валютных счетах. Практика принудительной конвертации зарубежных расчетных единиц в рубли является неприемлемой, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной РБК.