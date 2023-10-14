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UFC Fight Night 230: Барбоза против Юсуффа, Алексеева – Диксон и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 октября пройдет турнир UFC Fight Night 230. В главном событии турнира состоится поединок в полулегком весе между Содиком Юсуфф (13-2) и Эдсоном Барбозой (23-11).

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