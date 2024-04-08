В Петербурге выявили примерно 200 нарушений миграционного законодательства

Совместный рейд полиции и Росгвардии на въезде в Санкт-Петербург выявил около 200 нарушений миграционного законодательства, согласно информации пресс-службы регионального главного управления МВД России в Санкт-Петербурге.
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