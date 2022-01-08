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Аделаида (WTA). Барти играет со Швентек, Рыбакина вышла в финал

В полуфинале турнира в Аделаиде Эшли Барти играет с Игой Швентек. Сетка турнира здесь. Adelaide International Аделаида, Австралия 3 – 9 января 2022 WTA 500 Призовой фонд – 703 580 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Елена Рыбакина (Казахстан)  Мисаки Дои (Япония) 6:4|6:3 Дата проведения 8 января, 04.

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